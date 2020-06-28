السودان يعلن رفعا تدريجيا لإجراءات كورونا 8 يوليو

الخليج 365 - الخرطوم- مرتضى كوكوالأحد 2020/6/28 11:15 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان صديق تاور، تمديد حظر التجول الشامل بالخرطوم لمدة أسبوع إضافي، والسماح بالعودة التدريجية للعمل اعتبارا من 8 يوليو/تموز المقبل.
وقال تاور، في بيان له اليوم الأحد، إن اللجنة استجابت لطلبات تلقتها من اتحاد أصحاب العمل للعودة للنشاط، ووجهت بأن يكون ذلك اعتبارا من 8 يوليو/ تموز، بشكل تدريجي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء مع الالتزام بالإشتراطات الصحية اللازمة.
وأشار إلى توجيه صادر لكل الوزارات والوحدات الحكومية لتهيئة البيئة ووضع الاشتراطات اللازمة للعودة إلى العمل خلال الأسبوع القادم.
وقال صديق تاور إن لجنته أعطت الولايات الإقليمية سلطة العودة للنشاط واستئناف الحركة حسب تقديرها للوضع الصحي.
وفي السياق، شدد بأن لجنة الطواري تقف مع إحياء ذكرى 30 يونيو/حزيران والاحتفال بيوم حاسم في مسار الثورة السودانية ولكنها من منطلق أخلاقي لا تشجع الاحتفال بطريقة تنقل العدوة للمواطنين.
وجرى فرض حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم نهاية مارس/آذار الماضي، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية للسيطرة على وباء كورونا.
ومنذ ذلك الحين ظلت السلطات السودانية تمدد حظر التجول الشامل بالخرطوم تماشيا مع الحالة الصحية إذ تصاعد معدل الإصابات والوفيات بكورونا.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الحكومة السودانية تعتزم تمديد حظر التجول وإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة أسبوع يبدأ من الإثنين.
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