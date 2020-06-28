انت الان تتابع جونسون يؤدي تمرينات ضغط ليظهر أنه تعافى من كوفيد-19 وبكامل لياقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
في مقابلة مع صحيفة (ميل اون صنداي)، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأداء مجموعة من تمرينات الضغط مظهرًا أنه في "كامل لياقته"، بعد أشهر فقط من أزمة كان يرقد فيها في المستشفى وهو يصارع للبقاء على قيد الحياة بسبب إصابته بمرض كوفيد-19.
واستغل جونسون المقابلة للكشف عن خطط للإنفاق على البنية التحتية لمساعدة بريطانيا على "التعافي" من تبعات إجراءات العزل العام التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
لكن الزعيم البريطاني كان حريصا أيضا على إظهار أنه عاد إلى لياقته ، بعد قضائه بعض الوقت في العناية المركزة في المستشفى في أبريل نيسان إثر إصابته بالفيروس، وهي تجربة وصفها بعد ذلك بقليل بأنه "كان من الممكن لها أن تذهب في أي من الاتجاهين (سلبيا كان أم إيجابيا)".
وقال جونسون وهو يرتدي قميصا وربطة عنق "أشعر أنني كالحصان الآن ... هل تريدونني أن أقوم ببعض تمرينات الضغط لأريكم إلى أي مدى عدت فيه إلى كامل لياقتي البدنية؟"، ليأخذ بعد ذلك وضعية التمرين ويؤدي بعضا منه.
وأضاف "ستشهد البلاد تعافيا. وبالتأكيد فإنني شديد التفاؤل، لم أشعر بحال أفضل من هذا من ذي قبل".
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