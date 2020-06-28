انت الان تتابع بوتين: الحفاظ على صحة المواطنين "أولوية مطلقة" للدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم يمثل أولوية رئيسية للسلطات الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"حياة المواطنين وصحتهم هي الأساس لكل دولة وأي دولة. وبالنسبة لنا، ورغم مشاكلنا الإقليمية والديمغرافية، فإن هذه تمثل مشكلة وقضية رئيسية وأولوية مطلقة".

وفي المقابلة، تحدث بوتين عن الوضع الاقتصادي في روسيا، وقال إن التقدم الذي حققه الاقتصاد على مدار 20 عاما سيساعد في تجاوز التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا بأقل الخسائر.

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وقال إن التضخم في روسيا سيصل إلى 4% في المستقبل القريب، مقابل تضخم سنوي حاليا بـ3% .

ووفقا لبوتين، فقد نمت الاحتياطيات الاقتصادية لروسيا 50 مرة في السنوات الماضية. وقال :" نعم، هناك حاجة لعمل الكثير لتنويع الاقتصاد، ولكن هذا يحدث".