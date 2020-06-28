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دولة الإمارات تعلق استقبال الركاب على الرحلات القادمة باكستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

دولة الإمارات تعلق استقبال الركاب على الرحلات القادمة باكستان

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس المستجد "كوفيد-19" لجميع القادمين إلى البلاد  كإجراء احترازي مسبق للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين وذلك اعتبارا من غد الإثنين .

 

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وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم.

 

وفي 20 يونيو الجاري، استأنفت باكستان رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التي فرضتها لمنع انتشار .

 

وقال عبدالستار خوخار، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان:"يسعد الحكومة الباكستانية إعلان استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطارات البلاد اعتبارا من 20 يونيو/حزيران".

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