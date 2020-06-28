الجيش الليبي : نعمل وفق المبادرة المصرية وتصدينا لهجمات ميليشيا طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان والهجوم على مدينة سرت للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، وأنها من فتحت الطريق لتدخل تركيا العسكري المباشر.



وأضاف في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة عززت انتشارها سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية .. لافتاً أن الجيش الليبي يعمل وفقا للمبادرة المصرية وقد تصدى لعدة هجمات للمليشيات، مؤكدا ان الشعب الليبيي يخوض معركة مصيرية ضد الإرهاب والغزو التركي، وأن الشعب قدم لذلك عددا من التضحيات.

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وشدد المسماري على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يريد من ليبيا سوى مصالحه، ما يدفع انقرة لتحدى إرادة الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة لمهاجمة مدينتي سرت والجفرة التي أعلنهما الرئيس المصري خدا أحمر للتهدئة العسكرية في ليبيا