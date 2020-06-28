شكرا لقرائتكم الديوان الأميري الكويتي ينفي ادعاءات نائب إخواني سابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى الديوان الأميري الكويتي ادعاءات لنائب إخواني سابق، مبارك الدويلة، بعد تسجيل مزعوم له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقال إن ادعاءات الدويلة بتغريداته ولقاءاته غير صحيحة.

وكذب الديوان الأميري الكويتي ادعاءات النائب السابق بشأن تواصله مع الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد.

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وأكد الديوان أن "النائب السابق الدويلة تقَول وافترى على أمير البلاد".

وفي التفاصيل، أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح، أن "ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23/6/2020، وما أدعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25/6/2020 من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، غير صحيح البتة ومحض تقوّل وإفتراء".

وشدد الجراح على أنه "لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية".