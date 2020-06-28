جزيرة يونانية ستستقبل أطباء من ألمانيا مجاناً

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أعلنت وزارة السياحة اليونانية أن جزيرة كوس ستستقبل عشرات الأطباء الألمان مجاناً اعتباراً من الإثنين فيما تستعد البلاد لإعادة فتح مطاراتها المحلية في الجزر أمام طائرات الركاب.

وقالت الوزارة إن الأطباء الوافدين وعددهم 170 طبيبا ستستضيفهم الجزيرة مجانا "اعترافا بمساهمتهم في محاربة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وامتنانا لهم".

وأضافت أن مسؤولين من وكالة السفريات الألمانية "تي يو أي" سيكونون بين الركاب ويلتقون وزير السياحة خاريس ثيوخاريس.

وستهبط الرحلة من ألمانيا قبل يومين من موعد إعادة فتح اليونان مطاراتها في الجزر والمناطق أمام حركة الملاحة المدنية في 1 يوليو.

وسجلت اليونان أقل من 200 وفاة بسبب وباء كوفيد-19.

وتسعى الحكومة لطمأنة الزوار الى أنه يمكنهم قضاء عطل الصيف بأمان في اليونان التي يعتمد ربع اقتصادها على السياحة فيما تمضي أوروبا في خطط السماح باستئناف السفر.

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وقال التلفزيون اليوناني الرسمي إن حوالى 80 فندقا في مختلف أنحاء البلاد خصصت لاستقبال المصابين بكوفيد-19 حصرا.

وبحسب سلطات الدفاع المدني فان مئات الفحوص ستجري يوميا في مطارات الجزر وفي مختلف انحاء البلاد.

وسيكون على الركاب أن يملأوا استمارة تشمل عناوين اقامتهم قبل 48 ساعة من دخول البلاد.

ولا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد لائحة الدول التي يعتبرها آمنة للسياح.

وتشمل اللائحة المقترحة الجزائر واستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي.