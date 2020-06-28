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محافظ بورسعيد يشيد بدور الكنيسة في توعية المواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، نيافة الأنبا تادرس مطران المحافظة، وعدد من رجال الكنيسة بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة وقياداتها في حملات التوعية للمواطنين ضد المستجد، وحرصهم الدائم على سلامة وصحة المواطنين.

وطالب محافظ بورسعيد بتكثيف حملات توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا من خلال أئمة الأوقاف والأزهر ورجال الكنيسة ومسئولي الجمعيات الأهلية كلُ في موقعه، مؤكدًا على أهمية دور كل من له تأثير شعبي ومجتمعي في توعية جميع أطياف الشعب.​

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