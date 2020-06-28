أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، وفاة خمسة أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كرونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وتسجيل 124 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس . وقال مدير عام الصحة بالوزارة الدكتور سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "تم تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس الدكتور سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "تم تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وتسجيل 75 حالة شفاء و5 وفيات". وتابع أن العدد الإجمالي للمصابين منذ 14 مارس الماضي وصل إلى 4149 ،من بينها 3918 حالة مخالطة و133 حالة مجتمعية و98 حالة وافدة، و1419 حالة شفاء و126 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا : 124 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.