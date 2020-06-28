وزير الصحة الأمريكي يحذر من خروج فيروس كورونا عن السيطرة

حذر وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، من أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تكساس وفلوريدا وأريزونا وولايات أخرى في جنوب وجنوب غرب البلاد قد تخرج عن السيطرة دون تدخل فوري وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نسختها الإلكترونية، اليوم الأحد إلى عازار قوله، إن "النافذة تضيق"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم التدخل بشكل فوري ويجب أن يتصرف الأفراد بمسؤولية بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتغطية وجوههم خاصة في هذه البقع الساخنة.
ونسبت مجلة بولتيكو الأمريكية في
وأشار عازار، إلى ضرورة تغيير استراتيجية فحوص كورونا وتوسيع الفحوصات لتشمل الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل النزلاء بدور رعاية المسنين أو عمال تعبئة اللحوم.
ولم يعلن وزير الصحة الأمريكي، أي مبادرات أو موارد جديدة لكنه ركز على مسؤولية الأفراد، مشددًا على ضرورة التزام الأشخاص بوضع كمامات أو تغطية وجوههم.
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