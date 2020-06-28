أدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي"، مجموعة من تمرينات الضغط مظهرا أنه في كامل لياقته البدنية بعد إصابته بمرض "كوفيد-19".
واستغل جونسون المقابلة للكشف عن خطط للإنفاق على البنية التحتية لمساعدة بريطانيا على "التعافي" من تبعات إجراءات العزل العام التيفرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكان الزعيم البريطاني حريصا أيضا على إظهار أنه عاد إلى لياقته، بعد قضائه بعض الوقت في العناية المركزة في المستشفى في أبريل إثر
وقال جونسون وهو يرتدي قميصا وربطة عنق "أشعر أنني كالحصان الآن.. هل تريدونني أن أقوم ببعض تمرينات الضغط لأريكم إلى أي مدى عدت فيه إلى كامل لياقتي البدنية؟"، ليأخذ بعد ذلك وضعية التمرين ويؤدي بعضا منه.
وأضاف "ستشهد البلاد تعافيا.. وبالتأكيد فإنني شديد التفاؤل، لم أشعر بحال أفضل من هذا من ذي قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون : تعافيت من كورونا.. وأشعر أني كالحصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.