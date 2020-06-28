الاتحاد الأوروبي يدعو بريطانيا للكشف عن سياسة المساعدات الحكومية



ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم، الأحد، أن بروكسل، دعت بريطانيا إلى الكشف عن سياسة المساعدات الحكومية بعد خروجها من الاتحاد، قائلة إن افتقارها إلى خطة عامة لنظام الدعم المحلي قد يعرقل محادثات العلاقات في المستقبل وفقا لوكالة رويترز للأنباء .



وكان مفاوض الاتحاد الأوروى ميشيل بارنييه، قد قال في وقت سابق إن بريطانيا لم تشارك حتى الآن فيما طرحه الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية ومصائد الأسماك في جولات المفاوضات السابقة التي جرت في الغالب عبر مكالمات الفيديو بسبب القيود التي يفرضها فيروس



وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قال إن الحكومة تسعى إلى العودة إلى الطريق الصحيح نحو الصحة ومعالجة العواقب الاقتصادية التي شهدتها البلاد بسبب تفشي جائحة

قال في وقت سابق إن بريطانيا لم تشارك حتى الآن فيما طرحه الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية ومصائد الأسماك في جولات المفاوضات السابقة التي جرت في الغالب عبر مكالمات الفيديو بسبب القيود التي يفرضها فيروس كورونا وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قال إن الحكومة تسعى إلى العودة إلى الطريق الصحيح نحو الصحة ومعالجة العواقب الاقتصادية التي شهدتها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، وغرد جونسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا: "نريد أن نبني طريقنا للعودة إلى الصحة. إذا كان Covid وميضًا صاعقًا ، فنحن على وشك أن يكون لدينا رعد من العواقب الاقتصادية".

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