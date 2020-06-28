تسجيل 175 إصابة ووفاة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 221 حالة في إحصائية أمس السبت.
وأفادت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 175، لتصل إلى 12052حالة.
ويشير هذا العدد إلى تراجع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المغرب حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية يوم 26 يونيو 295 حالة وفي 27 يونيو 221.
وذكرت الزين مع ذلك أنه تم تسجيل حالة وفاة 1 جديدة خلالالساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 221، مشيرة إلى أن نسبة الفتك تصل إلى 1.8%.
كما أفادت المسؤولة الصحية بتسجيل 17 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 8740 شخصا.
وجددت وزارة الصحة "التأكيد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة، مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار خاصة لدى المسنين والمصابين بأمراض مزمنة".
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