الرئيس الأمريكي: سننتصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أنه سينتصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً: "لا نريد لشخص منخفض الذكاء تولي حكم أمريكا، في إشارة واضحة إلى منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وقال الرئيس الأمريكي، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد: "الأغلبية الصامتة، على قيد الحياة وبخير، سننتصر في هذه الانتخابات الكبيرة، لا

أحد يريد شخصًا منخفض الذكاء مسؤولًا عن بلدنا، وبالتأكيد جو النائم، شخص منخفض الذكاء".



يذكر أن ترامب يواصل باستمرار انتقاد بايدن الذي يصفه دوما بالنعسان، والأسبوع الماضي اعتبر أن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي ضعيف ويفتقر للقيادة.

كما أشار إلى أنه أنجز في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما، مؤكداً أن منافسه للانتخابات الرئاسية كان جزءا من الصفقات والحروب غير المنتهية الفاشلة.

إلى ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي مؤخرا موقف بايدن من الشرطة والاحتجاجات التي انطلقت أواخر الشهر الماضي، إثر مقتل جوروج فلويد على أيدي أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس، والتي تخللتها أعمال تخريب، معتبراً أنه ركب قطار تدمير إدارات الشرطة في البلاد.

