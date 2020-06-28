مستشار الأمن القومي البريطاني يعلن استقالته

أبلغ مستشار الأمن القومي البريطاني ووزير شؤون مجلس الوزراء مارك سيدويل رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأحد أنه يعتزم الاستقالة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي تبادل للرسائل مع جونسون، قال سيدويل قبل عامين، عندما مرض سلفي، طلب مني سلفك تولي منصب
وتابع قائلا "كان من الصواب بشكل واضح أن أبقى من أجل المرحلة الصعبة لأزمة كوفيد-19... تركيز الحكومةيتحول الآن إلى التعافي والتجديد محليا وعالميا".
وشكر جونسون سيدويل على "خدمته المتميزة".
وقال رئيس الوزراء إنه طلب من سيدويل أن يقود لجنة جديدة لمجموعة السبع بشأن الأمن الاقتصادي العالمي حيث تتولى المملكة المتحدة رئاسة المجموعة.
وقال مجلس الوزراء البريطاني إن ديفيد فورست، كبير مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، سيتولى موقع سيدويل كمستشار للأمن القومي.
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