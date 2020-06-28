سفيرة بغداد في روما: نتطلع إلى زيارة البابا فرنسيس المرتقبة للعراق

أكدت سفيرة العراق في إيطاليا، صفية السهيل، اليوم الأحد، أن بلادها تتطلع إلى زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس المرتقبة إلى العراق وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية أن السهيل التقت البابا خلال زيارتها له، وأنه جرى خلال اللقاء "استعراض آخر
وأكدت أن "العراق يتطلع باهتمام بالغ إلى الزيارة التاريخيةالمرتقبة لقداسة البابا، لما تشكله من أهمية في تعزيز الروابط الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي".
وأشارت السهيل إلى أن "الحكومة العراقية حريصة على نجاح الزيارة، وتأمين مستلزماتها كافة".
من جهته جدد البابا فرنسيس، وفقا للبيان، "دعمه وصلواته الدائمة لاستقرار العراق، وسلامة شعبه"ـ إلى جانب تأكيده "دعم الجهود كافة لإرساء قيم التسامح والسلام والمحبة بين أطياف الشعب العراقي".
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