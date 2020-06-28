سلمته إسرائيل لأميركا.. الحكم على هاكر روسي بالسجن 9 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، اعترف بوركوف بتهمتين من التهم الخمس الموجهة إليه بتهمة الاحتيال في بطاقات الائتمان. ووفقا للائحة الاتهام الأصلية، كان من الممكن أن يقضي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 80 عاما.

وقالت الصحيفة إن روسيا حاولت الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه مقابل أن تطلق موسكو سراح نعمة عيسشار، وهى مواطنة إسرائيلية سجنت في روسيا العام الماضي بعد العثور على كمية صغيرة من الحشيش في أمتعتها خلال توقفها في مطار موسكو .

Advertisements

ورفضت إسرائيل الصفقة، بعدما كانت الولايات المتحدة طلبت تسليمه، وهو ما وافقت عليه بالفعل محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

واعترف بوركوف بإدارة موقع إلكتروني يسمى Cardplanet الذي باع أرقام بطاقات الائتمان المسروقة مقابل مبالغ تراوحت بين 3 و 60 دولارًا.

ووفقا لتقديرات المحكمة الأميركية، نصب بوركوف على مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين؛ واستخدم معلومات بطاقات الائتمان لسرقة حوالي 20 مليون دولار في عمليات شراء احتيالية. كما اعترف بإدارة موقع إلكتروني ثان، يبيع معلومات شخصية لمجرمي الإنترنت.