الناتو يقر خطة طوارئ لمواجهة موجة ثانية محتملة لجائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 09:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

طالب الجنرال تود والترز، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي فى أوروبا، الدول الأعضاء بتقديم إسهاماتها لخطة الطوارئ التي أقرها الحلف لمواجهة موجة ثانية محتملة لجائحة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة “دير شبيجل” الألمانية .

وكان وزراء دفاع الحلف قد أقروا قبل 10 أيام خطة الطوارئ التي تنص على إنشاء مخزونات من المعدات الطبية بأقصى سرعة ممكنة بالإضافة إلى صندوق يضم ملايين اليوروهات تحسبا لظهور موجة ثانية من الوباء.

ولم تحدد الخطة بعد حجم المخزونات من المعدات الطبية ولا مكانها، لكنها ستحتوي في كل الأحوال على معدات لوحدات الرعاية المركزة وأجهزة تنفس وأقنعة وجه.

Advertisements

وحسب الخطة، فإن من الممكن استخدام أموال الصندوق، إذا لزم الأمر، في القيام برحلات لنقل هذه المواد أو نقل مرضى بكوفيد-19 على سبيل المثال، كما أن من الممكن استخدامها أيضا في شراء تجهيزات طبية.

كان متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قال عن إقرار الخطة إن الجيش الألماني سيدعم هذه التدابير.

في الوقت نفسه، قال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي لا يزال بالنسبة لألمانيا هو الجبهة الأمامية.

ووفقا للمجلة، فإن الإدارة العسكرية في ألمانيا تدرس في الوقت الراهن ما يمكن أن يسهم به الجيش في القدرات والمعدات العسكرية لخطة الناتو.