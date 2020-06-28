كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة السودانية تعتزم تمديد حظر كورونا لمدة أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة السودانية، مساء اليوم الأحد، أنها تعتزم تمديد حظر التجول وإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك لمدة أسبوع يبدأ من يوم غد الإثنين وحتى يوم 6 يوليو المقبل.

ويشمل القرار تمديد حظر التجول مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة 6 صباحاً إلى 3 عصراً، وذلك حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم، والتي تعتبر مؤشراً حاسماً في تخفيف الإجراءات.

وجرى فرض حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم نهاية مارس الماضي، بمقتضى حالة الطوارىء الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية للسيطرة على وباء كورونا، ومنذ ذلك الحين ظلت السلطات السودانية تمدد حظر التجول الشامل بالخرطوم تماشيا الحالة الصحية إذ تصاعد معدل الإصابات والوفيات بكورونا.

والأربعاء قبل الماضي، وافق مجلس الأمن والدفاع السوداني، على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتمديد حظر التجول بصورته الحالية حتى يوم 29 يونيو الجاري، إلى جانب البدء في تفويج العالقين ابتداء من يوم الأحد القادم.

وشملت التوصيات فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا للثالثة عصراً، وذلك حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشراً حاسماً في تخفيف الإجراءات.

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واستثنى القرار بعض المجالات من عملية الحظر مثل المدابغ لآثارها البيئية الخطيرة، وأعمال المنطقة الصناعية وتجارة الجملة نسبة لارتفاع الأسعار غير المبرر، ولا يشمل الاستثناء الأشياء غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب إلى جانب عمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة.