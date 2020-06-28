كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوظبي.. فرحة في منطقة مصفح بالقضاء على كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو من منطقة مصفح في أبوظبي، عبر من خلاله مجتمع منطقة مصفح عن شكره وتقديره لجهود حملة المسح والفحوصات الشاملة التي نجحت في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين سكان المنطقة وقدمت أشكالاً مختلفة من الدعم وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات فيروس كورونا بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام ومستشفيات مجموعة ميدكلينك ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية.

وأشادت دائرة الصحة بأبوظبي بالجهود المتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية في الإمارة دون استثناء.