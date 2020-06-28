كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن موعد تسليم "الصندوقين الأسودين" للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتسليم الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا، يوم 20 يوليو المقبل، لقراءة بياناتهما وتحليلها، في حال عدم حدوث أي طارئ،

وكان قد أعلن مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني في فرنسا، طلب إيران رسميًا منه "مساعدة تقنية"، لتحليل محتويات "الصندوقين الأسودين" "وهما مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة"، مضيفة أن هذه المساعدة ستتم في إطار "تحقيق أمني تقوده إيران".

وأشار المكتب يوم أمس الأول إلى أن تحميل البيانات سيبدأ في 20 يوليو المقبل، فيما أعلنت كندا التي أودت الكارثة بحياة 57 من مواطنيها، أنها سترسل فريقا إلى فرنسا كي يشارك في عملية التحليل.

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "خطوط أوكرانيا الدولية" بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران الدولي في 8 يناير الماضي، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا كانوا على متنها، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان، والطاقم المكون من 9 أفراد.

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وأعترفت طهران لاحقا بإسقاطها هذه الطائرة المدينة عندما كانت تحلق على مسافة قريبة من موقع عسكري إيراني، حيث جرى التعرف عليها بالخطأ على أنها "هدف معاد"، كصاروخ مجنح.

وأوضح العسكريون الإيرانيون أنهم كانوا في تلك الفترة يتوقعون هجوما أمريكيا، وتم وضع قوات الدفاع الجوي الإيراني في حالة التأهب القصوى.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن أنه ينتظر من طهران اعترافا كاملا بذنبها، وتقديم اعتذارات رسمية، ومعاقبة المسؤولين ودفع التعويضات لضحايا الحادث.