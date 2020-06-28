كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فى حصيلة هي الأكبر.. الجزائر تعلن عدد الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ تفشي الوباء في البلاد، ليصبح إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى 13273 حالة.

وذكرت الصحة الجزائرية أنه تم رصد 5 وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 897 شخصا.

وأعلنت الوزارة مع ذلك رصد 169 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بالتالي عدد المتعافين من المرض في الجزائر إلى 9371 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.