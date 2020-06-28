كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ثبتت قدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الإمارات كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" منذ إنطلاقها حتى الآن، وقدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الخارجي والداخلي أصبحت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية: إن الإمارات أصبحت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين.

كما أن أزمة وباء "كورونا" غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، على نجاح الإمارات بامتياز في اختبار مواجهة أزمة وباء كورونا.

وقال قرقاش: إننا "نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر. احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب. نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية".

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