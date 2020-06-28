كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 311151.

وأعلنت الوزارة في تقرير اليوم عن رصد 36 وفاة جديدة جراء كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 43550 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.