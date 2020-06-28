كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تشيد بجهود الإمارات العالمية في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، إن الإنسانية الإماراتية صنعت الفارق في نواتج العمل وطريقة الأداء في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ حيث رسمت مساراً فريداً في كيفية التعاطي مع جائحة كورونا من خلال إدراك مسؤولياتها في إزالة الخطر وتوجيه بوصلة العمل نحو تحقيق استباقية أكثر استيعابا للظروف والمتغيرات، وتقديم نموذج رائع داخليا وخارجيا في التسامح والتعاون.

وأضافت صحيفة الإماراتية: أن الإمارات تحظى بسجل حافل من العطاء اللامحدود للإنسانية جمعاء، ولمس العالم في هذا الشأن الدور المؤثر للدولة في الاستجابة النوعیة والمؤثرة تجاه الجائحة، بعیداً عن المحددات الجغرافیة والسياسية والدینیة والعرقية؛ حيث قدمت 974 طنا من المساعدات إلى 68 دولة حول العالم لمكافحة كورونا، استفاد منها نحو 974 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

وأشارت إلى أن الدول التي تملك رؤى واضحة وتخطط بكفاءة للمستقبل، غالباً ما تكون أكثر استعداداً للتعامل مع الأزمات المفاجئة، وجسدت دولة الإمارات العربية المتحدة أروع الأمثلة عبر دعم الدول المحتاجة للتصدي لوباء كورونا، وقد أثبتت للعالم أنها واحة الإنسانية والسلام بفضل الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى لقيادتها الرشيدة في تعزيز حضورها العالمي المتميز، وإظهار مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف التحديات.

واختتمت افتتاحيتها، قائلة: إنه لا يحتاج أحد إلى دليل على الدور الذي تضطلع به الإمارات في مجال العمل الإغاثي بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتقديم المساعدة والعون في العالم، فهي تقدم نموذجا فريدا في العمل الإنساني أسهم في نقل ذلك الموروث إلى شعوب المعمورة، فقد آمنوا بهذه المبادئ على اعتبار أن روح الإنسانية هي الأقوى أثرا والأبقى عمرا.