مستجدات كورونا في اليمن .. تسجيل 15 إصابة جديدة في المناطق المحررة

الأحد 28 يونيو 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظات والمناطق المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وذكرت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه جرى تسجيل (7) في حضرموت و(5) حالات في عدن و(3) في تعز .

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وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل (4) حالات وفاة في حضرموت وحالة في أبين وحالة في تعز، إلى جانب تسجيل 13 حالة شفاء منها 8 حالات في تعز و4 حالات في عدن وحالة في حضرموت .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1118) و(302) وفاة و(430) تعافي