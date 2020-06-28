حادثة طعن في أحد شوارع سكتلندا والشرطة تطوق المكان

الأحد 28 يونيو 2020

قالت وسائل إعلام اليوم الأحد، إن شرطة اسكتلندا تطوق شوارع في جلاسجو وسط تقارير عن هجوم جديد بسكين.



وكانت الشرطة الاسكتلندية أعلنت الجمعة الماضية، أنّ مشتبها به قُتل بالرصاص، وأصيب 6 أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" بمدينة جلاسكو.

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وقال ستيف جونسون مساعد قائد الشرطة الاسكتلندية في بيان: "الشخص الذي قتل برصاص الشرطة لقى مصرعه، هناك ستة أشخاص آخرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة".

وقامت الشرطة بإغلاق وسط مدينة جلاسجو بعد تعرض عدة أشخاص للطعن، بينهم أحد أفرادها، مشيرة إلى مقتل المهاجم.