واشنطن تكشف عن إحباط مخطط إيراني كان يستهدف السعودية

الأحد 28 يونيو 2020

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقفت بقوة ضد محاولات إيران إنشاء فرع لمليشيا حزب الله على الحدود السعودية.



وأوضح، هوك خلال لقاء صحفي، أن جميع الصواريخ التي تستعملها مليشيا الحوثي في اليمن لمهاجمة السعودية إيرانية المنشأ.

وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بنموذج دولة الإمارات الناجح في منطقة الشرق الأوسط فيما يخص التقدم الذي حققته على عكس إيران التي ضيعت عقودًا من الزمن على شعبها نتيجة سياستها الخاطئة.

وعن العقوبات الأمريكية على نظام إيران، قال هوك "الرئيس الإيراني اعترف أن عقوباتنا كلفت بلاده 200 مليار دولار"، مشددا على أهمية استمرار حظر الأسلحة على إيران.

Advertisements

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أنه بانتهاء حظر الأسلحة في أكتوبر القادم بموجب الاتفاق النووي، سيسمح لطهران باستيراد صواريخ وسفن حربية وأسلحة هجومية.

وأكد هوك، أن حظر الأسلحة على إيران كان يحد من قدراتها الهجومية.

وفيما يخص نشاط إيران النووي، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، "الإيرانيون لا يجيبون على استفسارات بشأن تطوير وأبحاث مواد نووية غير معلن عنها".

وأوضح هوك، أن الشعب الإيراني سأم من سرقه النظام لأمواله وإنفاقها على وكلاء الإرهاب في المنطقة