- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء بن بريك يلقي قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حميد شكري والان مع التفاصيل
الأحد 28 يونيو 2020
التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الأحد في مقر الجمعية، العميد حمدي شكري، قائد اللواء الثاني عمالقة..
وفي اللقاء رحب اللواء بن بريك، بالقائد شكري، وناقش معه جهود قوات العمالقة المتواجدة في المحور الغربي ولحج، وكذا التنسيق المشترك فيما بين تلك القوات والأحزمة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في محافظة لحج خصوصاً والجنوب عموماً.
من جانبه شكر العميد حمدي شكري، اللواء بن بريك، على هذا اللقاء الطيب، واهتمامه ودعمة الكبير للقوات المسلحة الجنوبية والمقاومة وأطلعه على الجاهزية القتالية وعلى اطأوضاع المقاتلين، مشيرا إلى أن وحداته العسكرية والأمنية على أتم الاستعداد للدفاع عن ارض الجنوب وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار .
حضر اللقاء، العميد محسن الوالي، القائد العام لألوية الدعم والإسناد والعميد نبيل المشوشي، أركان ألوية الدعم ألوية الدعم والإسناد، قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء بن بريك يلقي قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حميد شكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.