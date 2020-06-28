شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار "تركي آل الشيخ" يعلن التوقف عن كتابة أي تدوينات عبر "فيسبوك" والان مع التفاصيل

الأحد 28 يونيو 2020 أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التوقف عن كتابة أي تدوينات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

Advertisements وكتب آل الشيخ، في منشوره عبر صفحته الرسمية: "مساء الخير.. لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة في فيس بوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر.. حفظكم الله جميعا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار "تركي آل الشيخ" يعلن التوقف عن كتابة أي تدوينات عبر "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.