وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يناقشون تداعيات كورونا

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وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بجائحة كورونا من ضمنها: التحرك العاجل لمواجهة الأثار الناجمة عن هذا الوباء، تبادل التجارب العربية لمواجهته وبما في ذلك الصعوبات التي واجهت تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة، ونظم الحماية الاجتماعية في الطوارئ والأوبئة.
وألقى الغانمي كلمة خلال الاجتماع أكد فيها ضرورة إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع هذه الأزمة لتلبية تطلعات واحتياجات الشعوب العربية خاصة في المجالات الاجتماعية، مستعرضا بعض الإجراءات والمبادرات التي كان لها الأثر الإيجابي في التخفيف من آثار جائحة كورونا على المواطن والمقيم في المملكة ، مؤكدًا أن المملكة كانت من أوائل الدول التي استشعرت خطورة فيروس كورونا, حيث وفرت جميع الإمكانيات اللازمة على أعلى مستوى، واضعةً سلامة المواطنين والمقيمين على هرم أولوياتها وحافظت بذلك على مكتسباتها التنموية والاقتصادية.
مما يُذكر أن مثل هذه الاجتماعات تُسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، خاصة في المجالين الاجتماعي والتنموي، وتُعزز العلاقات الودية والتعاونية بين الوزارات.
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