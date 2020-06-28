بايدن ينتقد صمت ترامب عن مكافآت من موسكو بأفغانستان .. مقاتلات أميركية تعترض طائرات عسكرية روسية قبالة ألاسكا

في السياسة 28 يونيو,2020 نسخة للطباعة

واشنطن ـ وكالات: قالت قيادة الدفاع الجوي بأميركا الشمالية‭‭ ‬‬(نوراد) إنها دفعت بطائرات شبح أميركية من طراز إف ـ 22 لاعتراض أربع طائرات استطلاع روسية قبالة ولاية ألاسكا.

وأضافت القيادة، وهي منظمة دفاعية أميركية كندية، أن اعتراض الطائرات الروسية توبوليف-142 يمثل المرة العاشرة هذا العام التي يتم فيها اعتراض طائرات عسكرية روسية قبالة ألاسكا.وذكرت المنظمة أن الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي.وقال المتحدث باسم المنظمة كاميرون هيليار إن الطائرات الأميركية المقاتلة تتمركز بقاعدة إلمندورف الجوية في ألاسكا.

وتعد الواقعة واحدة من سلسلة تحقيقات أجرتها روسيا والولايات المتحدة هذا العام. وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا دفعت بطائرات مقاتلة لاعتراض قاذفتين أميركيتين من طراز بي-52 يوم 19 يونيو كانتا تحلقان فوق بحر أوخوتسك قبالة أقصى الساحل الشرقي الروسي.

من جانب آخر قال البيت الأبيض يوم السبت إنه لم يجر إطلاع الرئيس دونالد ترامب على معلومات منسوبة للمخابرات الأميركية أفادت بأن الجيش الروسي عرض مكافآت على متشددين مرتبطين بحركة طالبان لقتل جنود أميركيين في أفغانستان في حين وجه الديمقراطي جون بايدن المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة انتقادات للرئيس لإحجامه عن اتخاذ إجراء ضد موسكو.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في بيان أنه “لم يجر إطلاع الرئيس ولا نائبه (مايك بنس) على المعلومات المزعومة بشأن مكافآت روسية”. ولم يتطرق البيان إلى “مصداقية معلومات المخابرات المزعومة” التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة. وذكرت الصحيفة أن وحدة مخابرات عسكرية روسية مرتبطة بمحاولات اغتيال في أوروبا عرضت مكافآت نظير هجمات ناجحة في العام الماضي على جنود من القوات الأميركية وقوات التحالف. وقالت الصحيفة إنه يعتقد أن المتشددين أو العناصر الإجرامية المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بهم قد حصلوا على بعض أموال تلك المكافآت. وقالت الصحيفة إنه جرى إطلاع ترامب على معلومات المخابرات لكنه لم يجيز التحرك للرد. وقال بايدن في لقاء افتراضي على الانترنت يوم السبت إن تقرير الصحيفة، في حال صحته، يعد “كشفا صادما حقا” مشيرا على وجه الخصوص إلى إحجام ترامب عن الرد.