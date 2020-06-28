مصادر سودانية: تمديد حظر كورونا لمدة أسبوع

تعتزم الحكومة السودانية تمديد حظر التجول وإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة أسبوع يبدأ من غد الإثنين.

وعلمت "العين الاخبارية" من مصادرها أن السودان يعتزم تمديد قرار حظر التجول بصورته الحالية لمدة أسبوع يبدأ غد الإثنين وحتى 6 يوليو/ تموز المقبل.

ويشمل القرار تمديد حظر التجول مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة 6 صباحا إلى 3 عصرا، وذلك حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

وجرى فرض حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم نهاية مارس/ آذار الماضي، بمقتضى حالة الطوارىء الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية للسيطرة على وباء كورونا.

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ومنذ ذلك الحين ظلت السلطات السودانية تمدد حظر التجول الشامل بالخرطوم تماشيا الحالة الصحية إذتصاعد معدل الإصابات والوفيات بكورونا.

والأربعاء قبل الماضي، وافق مجلس الأمن والدفاع السوداني، على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتمديد حظر التجول بصورته الحالية حتى 29 يونيو/حزيران الجاري، إلى جانب البدء في تفويج العالقين ابتداء من الأحد المقبل.

وشملت التوصيات فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا للثالثة عصرا، وذلك حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

واستثنى القرار بعض المجالات من عملية الحظر مثل المدابغ لآثارها البيئية الخطيرة، وأعمال المنطقة الصناعية وتجارة الجملة نسبة لارتفاع الأسعار غير المبرر.

ولا يشمل الاستثناء الأشياء غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب إلى جانب عمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة.