الأردن يدين إجراء إسرائيليا استفزازيا بالقدس الشرقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، إن الأردن ترفض جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة في البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى، ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وشدد السفير الفايز في بيان صحفي، أن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعد القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967 وتنطبق أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عليها، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.

وأكد أن الأردن سيتحرك بالتنسيق مع الفلسطينيين لدى منظمة "اليونسكو" لمواجهة هذه الخطوة.

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على صعيد آخر وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، اعتقل جيش الاحتلال، الأحد، شابين فلسطينيين من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال أبو الزكي، وقـســام حلبية، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما هاجمت زوارق حربية إسرائيلية، الأحد، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص وفتحت خراطيم المياه نحوهم.

وقالت مصادر محلية في غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وفتحت خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر، فيما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس مما ألحق أضراراً في أحد المراكب واضطر الصيادون للخروج إلى شاطئ البحر خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.