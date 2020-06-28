احتجاجات ضد إجراءات كورونا بلاهاي تنتهي باعتقالات

قالت الشرطة في مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، إنها اعتقلت 37 محتجا تجاهلوا حظرا قضائيا ونظموا مظاهرة مناهضة لقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات لمحاربة تفشي فيروس كورونا.



وشارك نحو 200 محتج في مظاهرة الأحد وهو أقل بكثير من العدد الذي حضر قبل أسبوع احتجاجا مماثلا شارك فيه آلاف الأشخاص.









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ويقول المحتجون إن سياسة إلزام الناس بالابتعاد عن بعضهم البعض 1.5 مترا غير ديمقراطية ولا بد من إلغائها.



وسجلت هولندا ما يزيد على 50 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 وما يزيد على 6 آلاف حالة وفاة منذ منتصف مارس/ آذار.

وبدأ رفع القيود بعد أن شهدت حالات الإصابة والوفاة الجديدة تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة.



