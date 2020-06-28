الإجازة 3 أيام.. التضامن تعلن ضوابط وشروط فتح حضانات الأطفال

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ضوابط وشروط فتح حضانات الأطفال أول يوليو، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت نيفين قباح، وزيرة التضامن في بيان، أن مدة عمل الحضانات 4 أيام فقط في الأسبوع، من الأحد حتى الأربعاء وباقى الأيام إجازة.

وأضافت القباح، أن فتح الحضانات يستمر حتى الساعة 3 عصرا بشكل مبدئي، كما ستقوم كل حضانة بالتوقيع على إقرار بشأن الالتزام بهذه الشروط ومن يخالف يتم سحب الرخصة الخاصة به.

وكانت وزيرة التضامن، قد أعلنت البدء فى فتح حضانات تأهيل الأطفال، وعددها حوالىٌ 196 حضانة تخاطب للأطفال " تخاطب - توحد، إعاقات ذهنية - إعاقات ذهنية " كمرحلة أولى مع تطبيق كافة الإجراءات التى ستعلن عنها الوزارة، من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال وأن من سيستطيع تطبيق الإجراءات التي ستقرها الوزارة سيتم السماح لهم بفتح الحضانات مرة أخرى واستقبال الأطفال على أن يتم أيضا البدء فى فتح الحضانات الاخرى بعد حضانات التأهيل أو بالتوزاي معهم.