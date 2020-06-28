النقل: تسيير رحلات بحرية على الخط الملاحي ( نويبع / العقبة ) لنقل المصريين العالقين في الأردن

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة النقل، الأحد، تسيير رحلات بحرية للعبارة ايلة التابعة لشركة الجسر العربى على الخط الملاحي ( نويبع / العقبة ) للركاب فقط من اتجاه واحد ( العقبة / نويبع ) لنقل المصريين العائدين من المملكة الاردنية بمعدل اربع رحلات اسبوعيا بدءا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والاردنى نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها الجانبين، وذلك في اطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني.

ووجه وزير النقل الفريق كامل الوزير، في بيان، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة .

كما تم عقد اجتماع مع اعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحرى لبحث اجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء اجراءات الجوازات والاجراءات الجمركية ونقل أي حالة ايجابية بسيارات مجهزة لاماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع ادارة المرور بالمحافظة لخروج اتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.