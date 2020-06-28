جامعة المنصورة: النائب إلهامي عجينة تعدى بالضرب على أمن المستشفى الجامعي.. "بيان"

كشف مكتب الأمن بجامعة المنصورة، عن قيام النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة، بالتعدى على فرد أمن بالجامعة بالأمس، وذلك أثناء زيارة النائب لأحد المرضى.

وأكد مكتب الأمن بالجامعة، أن النائب تعدى على فرد أمن يدعى أحمد الشربينى 33 سنة، وذلك بعد دخول لنائب واثنين من المرافقين له مع احد الحالات، فاستوقف فرد الأمن النائب وقال له ممنوع الدخول، فقال له (أنت مش عارفني) فرد الأمن وقال لا، فقال: "أنا النائب إلهامى عجينة، فسمح له الأمن بالدخول وأثناء ذلك دخل اثنين آخرين مرافقين للنائب، فقال فرد الأمن: "هذا ممنوع والتعليمات تمنع ذلك"، فعاد النائب له مرة أخرى وقال: "مرحبا أنت مابتفهمش هم مشغلين هنا بقر"، وقام بالتعدى بالضرب على فرد الأمن وصفعه.

وقام محمد صبرى مدير أمن مستشفى الجامعه، بالشكوى للدكتور وائل زكريا المدير التنفيذى للمستشفيات، أثناء تواجد النائب داخل مكتبه، فقال النائب: "انتوا بتشغلوا الناس دى هنا ازاى"، فرفض مدير الأمن الإهانة للأفراد، ورد قائلا: "كل العاملين بالأمن محترمين وأنت من تقوم بخرق التعليمات والتعدى على الأفراد"، فطلب المدير التنفيذى للمستشفيات، لتفريغ الكاميرات، وبعد ذلك انسحب النائب من المكتب، وكشف تفريغ الكاميرات تعدى النائب الواضح والصريح على فرد الأمن.