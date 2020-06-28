ترمب ينشر ثم يحذف شريط فيديو لأحد مؤيديه يردد شعاراً مؤيداً للبيض

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







شارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد متابعيه شريط فيديو قبل أن يحجبه لاحقا، لمواجهة بين عدد من مؤيديه ومعارضيه يظهر فيه رجل يصرخ "سيادة البيض"، وهي عبارة ترددها المجموعات المنادية بتفوق العرق الأبيض.

ونشر مستخدم تويتر هذا الفيديو الذي صوّر كما يبدو في مقر خاص بالمتقاعدين في فلوريدا حيث دارت مواجهة كلامية بين مؤيدي ومعارضي ترمب.

ويظهر في الفيديو اعتبارا من الثواني الأولى رجل يقود سيارة غولف صغيرة مزينة بلافتات "ترمب 2020" و"أميركا أولا" وهو يواجه صيحات متظاهرين يصفونه بأنه "عنصري".

ويرد عليهم حينئذ مرتين "سيادة البيض" (وايت باور) مرتين رافعا قبضة يده. ويرد أحد المتظاهرين "ها هو يقول سيادة البيض، هل سمعتم ذلك؟".

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ونشر ترمب الفيديو مرفقا برسالة "شكرا لسكان فيليجيز الرائعين" في إشارة الى هذا المجمع للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 55 عاما والذي يستقبل 115 ألف نسمة في شمال فلوريدا.

وبعد ساعات، وفيما بدأ الجدل يحتدم على وسائل التواصل الاجتماعي، قام ترمب بحذف الفيديو على تويتر.

وقال الناطق باسم البيت الابيض جود دير إن "الرئيس ترمب مؤيد كبير للفيليجيز. لم يسمع الرسالة في هذا الفيديو. ما شاهده هو حماسة كبرى من جانب مؤيديه".