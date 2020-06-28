شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للقيادة الوطنية الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة التى انتصرت فيها إرادة الشعب المصري للتخلص من جماعة إرهابية أرادت استلاب هويته، وتجلت هذه الإرادة بخروجه بالملايين بمختلف طوائفه على قلب رجل واحد رافضاً أن تتحكم جماعة في مصير شعب بأكمله وتستأثر لنفسها دون غيرها بكل شيء وتناسوا أن مصر لكل المصريين.

وتابع حسين زين في بيان له :" حمى هذه الإرادة جيش مصر وشرطتها وقدموا أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب وعلى رأسهم أبن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن في فترة هي الأخطر والأصعب عمل خلالها على تصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال تبذل من الجهود المضنية لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة ، ورغم كل التحديات الجسام والمؤامرات التى لا تزال تحاك من الكارهين والحاقدين.. ولكن بتكاتف شعب مصر وكافة مؤسسات الدولة المصرية مع قيادتها الوطنية قادرين على مجابهة تلك التحديات والتصدي لمحاولات بائسة ويائسة تستهدف النيل من استقرار وأمن وتقدم وطننا الغالي ".

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وأكد زين على تواصل دور الإعلام الوطني بقوة فى مساندة جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية فى البناء والتعمير من منطلق مسئوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها فى شتي المجالات للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، وزيادة وعي المواطنين نحو الأهداف الخبيثة لمروجي الشائعات والأكاذيب المضللة ومن يساندهم، وأيضا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دمائهم الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية وما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير للبنية التحتية لتلك التنظيمات الإرهابية.