شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة": قوانين الانتخابات تناسب المرحلة ولا ينبغي أن تعطلنا أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقه، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، أن قوانين الانتخابات دائما ما يعبر عنها بقوانين الحالة ولذلك تختلف باختلاف الزمان والمكان، معتبرا أن ما انتهى إليه مجلس النواب من شكل نهائى بشأن قوانين الانتخابات تتناسب مع المرحلة الحالية وما تتطلبه من صيغه للنظام الانتخابى، والتى تم الاستقرار عليها بالمناصفة بين الفردى والقائمة بمجلس النواب، والثلث للفردى وآخر للقائمه والباقى بالتعيين بمجلس الشيوخ.

وطالب رئيس حزب الوفد بضرورة النظر لإجراء الانتخابات معا لمجلسى النواب والشيوخ فى وقت واحد لتوفير النفقات ولحسم شكل المرشحين للمجلسين دفعة واحدة ليكون هناك استقرار فى الأحزاب .

واعتبر رئيس حزب الوفد أن مقومات الدولة لا يمكن أن تتعطل بسبب أزمة كورونا أو غيرها والتى تتطلب ضرورة التعايش معها ومواجهتها لتلبية المتطلبات المعيشية، قائلا " نحن أمام دولة لها مقومات بالدستور والبرلمان سلطة من سلطات الدولة الثلاث وهو استحقاق دستورى ولا يمكن أن تحول كورونا أمام تنفيذها".

وكان قد شهد مجلس النواب، حسم نهائي بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.