تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مستلزمات طبية لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة كلا من حزب الحرية المصري وحزب الحركة الوطنية المصرية وحزب إرادة جيل ، الدكتور نصيف الحفناوي وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية و قاموا بتسليم عدد من المستلزمات للمديرية و هي : ٢٥ علبة كمامة ألتراسونيك كبس حراري بدون دعامه

١٥٠ جاون معقم

٥ كرتونة كحول 70 % سعة1 لتر

٥٠ كمامه n 95 بفلتر الإنتاج الحربي

٥٠ بدلة عزل

١٥٠ شنطه طبيه كل شنطة تحتوي على :

واقي وجه (فيس شيلد)

كمامه معقمة بدعامة التراسونيك

زجاجه كحول 120 مل

عدد2جوانتي طبي يأتي ذلك فى إطار نشاط مبادرة الوعى أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات . ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة و للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي. Advertisements

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