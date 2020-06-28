نقيب الأطباء: دورات أونلاين للأطباء للوقاية من كورونا والتخلص من الماسكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن النقابة قامت بتنظيم دورات تدريبية للأطباء online حول كيفية الوقاية من جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" وكيفية التخلص من الماسكات، لاسيما وأنه في ظل الظروف الحالية حيث يضطر أطباء الزمالة لترك التدريب والتوجيه لممارسة نشاطه. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. وأضاف خيري، أنه في إطار الجهود لدعم الأطقم الطبية خلال الجائحة تم صرف 20 ألف جنية لاعضائها المصابين بفيروس كورونا المستجد، و100 ألف لأسرة الطبيب المتوفي، مشيراً إلي الدور الحيوي للنقابات الفرعية في مساندة ودعم الأطباء والمستشفيات في كافه المحافظات ، مشيرا الى تمسك الأطباء بالنظام القديم في التكليف لاسيما وأن النظام الجديد لم يتضمن تحسين المنظومة. Advertisements

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