شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" توافق على قانون زيادة بدل المهن الطبية مبدئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ويأتى مشروع القانون، فى ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على زياد بدل المهن الطبية

وتضمنت المادة الأولى من المشروع باستبدال نص المادة (17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بحيث يمنح المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مخاطر العدوي" بدلًا من المسمى القديم " بدل مهن طبية" مع زيادة فئاته.

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فيما شهد تعديل مسمى الخاص ببدل المهن الطبية جدلًا داخل اللجنة، وسط تأكيد أن تغيرة إلى "بدل مخاطر العدوي" سيؤدى إلى إحداث جدل كبير، وسط إتجاه بالابقاء على المسمى القديم لمنع أى لغط، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة غدًا تعديل المواد تفصيلًا .

وطبقا لمشروع القانون يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر العدوى"، وفقا للفئات الآتية:

• 1225 جنيها للأطباء البشريين.

• 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي.

• 790 جنيها أخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين.

• 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.