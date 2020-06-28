محافظ أسوان يلغي خطوط سير سيارات الكبود على طريق السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قرر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأحد، إلغاء حركة سير سيارات الكبود على طريق السادات، بداية من أول يوليو المقبل، وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم وقف استخدام السيارات الكبود بالمحافظة.

أكد المحافظ أنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي، سيجرى توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية، ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين (25 : 35%) من قيمة السيارة.

وأوضح المحافظ أنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقًا لخط السير.

وأشار المحافظ إلى أنه بدءًا من أول يوليو المقبل سيتم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناءً على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.​