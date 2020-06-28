صدقة على روح حشاد.. تدشين بوابة تعقيم في مستشفى ناصر بشبرا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

دشن مستشفى ناصر العام في شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بوابة تعقيم كأول صدقة جارية على روح الشهيد الدكتور محمد حشاد، شهيد الأطباء بالمستشفى، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال عمله بمستشفى العزل.

جرى تركيب البوابة بالعيادات الخارجية، إهداءً من إحدى الشركات، والممرضة صفاء عبد الرشيد بقسم الصدر بالعيادة التي تصدقت هي الأخرى على روح والدتها.

كانت حالة من الحزن انتابت الفريق الطبي بمستشفى ناصر العام عقب سماعهم خبر استشهاد طبيب الأطفال محمد حشاد متأثرًا بإصابته بكورونا، حيث عُرف عنه فعل الخيرات من جمع تبرعات من زملائه لتوفير احتياجات المرضى من الأطفال وذويهم، كما كان يعمل نجارًا وسباكًا كلما اقتضى الحال ذلك داخل المستشفى، حيث كان يعمل رئيسًا لقسم المبتسرين بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.