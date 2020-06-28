البورصة تلغي إجازة الثلاثاء بعد قرار الحكومة بتأخير عطلة 30 يونيو إلى يوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت البورصة المصرية في بيان قبل قليل إنها قررت إلغاء عطلة يوم الثلاثاء المقبل، والتي كانت مقررة بمناسبة ثورة 30 يونيو، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بإقرار يوم الخميس الثاني من يوليو عطلة مدفوعة الأجر بدلا من الثلاثاء.

وأضاف البورصة أنها ستعلم عن تواريخ العطلة الخاصة بها فور إقرارها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.