الأردن: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1121 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - عَمّان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد إن الإصابات العشر الجديدة هي 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّان، وحالة من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأشارت إلى تسجيل 19 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5 آلاف و148 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 374 ألفا و708 فحوصات.

وأكد البيان، ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي خصوصا مع التوسّع المستمرّ بفتح القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل؛ مشيرة إلى أن خطر الوباء ما زال مستمرّاً رغم انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على المستوى المحلّي، وأهميّة استخدام تطبيق "أمان" للمساهمة في حماية الأفراد من مخالطة الأشخاص المصابين، وكشف حالات الإصابة مبكّراً، داعية الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر التطبيق بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، إلى ضرورة المسارعة لمراجعة المراكز المختصّة للكشف عن حالاتهم.