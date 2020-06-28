شرطة هونج كونج تعتقل أكثر من 50 متظاهرا

اعتقلت شرطة هونج كونج، اليوم الأحد، أكثر من خمسين متظاهرا في القسم القاري من المدينة.

وذكرت الشرطة، أنها أوقفت 41 رجلا و12 امرأة، بعد الاشتباه بمشاركتهم في تجمعات غير

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مشروعة.

في وقت سابق، تجمعت مجموعات من المتظاهرين الشباب في منطقة مونجكوك التجارية الترفيهية، للاحتجاج على خطط بكين لتمرير مشروع قانون حول

الأمن القومي في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.

وبعد عدة تحذيرات للمتظاهرين ودعوتهم للتفرق، استخدمت الشرطة، القوة بما في ذلك الغاز لتفريقهم.

وبشكل عام تصرف المحتجون بهدوء، ولم يقوموا بأي أعمال شغب، ولم يظهروا أية عدوانية تجاه الشرطة.