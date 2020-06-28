تسجيل 305 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 305 حالات ليصل إلى مستوى 13273.

وتمثل هذه الحصيلة أكبر ارتفاع يومي للإصابات

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بفيروس كورونا في الجزائر، التي رصدت في الأيام الماضية تسارعا مستمرا لانتشار المرض في البلاد، حيث سجلت في إحصائية يوم 25 يونيو 197 حالة، وفي 26 يونيو 240، وفي 27 يونيو 283.

كما ذكرت وزارة الصحة أنه تم رصد 5 وفيات

جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 897 شخصا.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي تراجعا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد يوم 25 يونيو 9 حالات، و7 حالات في كل من 26 يونيو و27 يونيو.

وأعلنت الوزارة مع ذلك رصد 169 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بالتالي عدد المتعافين من المرض في الجزائر إلى 9371 شخصا.